Ведуча програми Надзвичайні новини Вікторія Сеник вперше стала мамою. 18 серпня вона народила сина.

Щасливою звісткою Сеник поділилася у соціальних мережах.

— 18.08.22 – найщасливіший день в нашому житті! Ми стали батьками солодкого левеняти, появу якого спланували до дрібниць, місяць народження теж не випадковість. Такий уже наш серпень – сповнений свят. Ми були найщасливіші, коли дізнались, що третє серденько уже б’ється в животику – не могли повірити, що так буває – хочеш і… одразу вдається!, – написала ведуча на своїй сторінці у Facebook.

Коли Вікторія була на четвертому місяці вагітності, розпочалася повномасштабна війна. Вона зізналася, що надзвичайно боялася, що втратить свою крихітку, яка була ще дуже слабкою.

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Але її первісток виявився в рази сильнішим. Він пережив мамин страх, сльози, відчай, нескінченні здригання, паніку, холодні, безсонні ночі в підвалі під гул ракет і літаків.

— І ось сьогодні ми з тобою, мій хлопчик, і твоїм любим татусем вже перемогли. Як і тисячі діток, які попри все з’явились на світ після моторошного 24 лютого. З‘явились у себе вдома – в Україні, якій неодмінно бути, а нам в ній – рости, насолоджуватись кожним днем і процвітати разом з нею, – додала телеведуча.

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Вікторія також зізналася у коханні до свого чоловіка. Вона написала, що кохає його з кожним днем усе сильніше і подякувала, що він завжди поруч.