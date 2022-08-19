Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Ведуча ICTV Вікторія Сеник народила сина

19 Серпня 2022, 19:30
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вікторія Сеник

Ведуча програми Надзвичайні новини Вікторія Сеник вперше стала мамою. 18 серпня вона народила сина.

Щасливою звісткою Сеник поділилася у соціальних мережах.

— 18.08.22 – найщасливіший день в нашому житті! Ми стали батьками солодкого левеняти, появу якого спланували до дрібниць, місяць народження теж не випадковість. Такий уже наш серпень – сповнений свят. Ми були найщасливіші, коли дізнались, що третє серденько уже б’ється в животику – не могли повірити, що так буває – хочеш і… одразу вдається!, – написала ведуча на своїй сторінці у Facebook.

Коли Вікторія була на четвертому місяці вагітності, розпочалася повномасштабна війна. Вона зізналася, що надзвичайно боялася, що втратить свою крихітку, яка була ще дуже слабкою.

Зараз дивляться

Вікторія Сеник

Але її первісток виявився в рази сильнішим. Він пережив мамин страх, сльози, відчай, нескінченні здригання, паніку, холодні, безсонні ночі в підвалі під гул ракет і літаків.

— І ось сьогодні ми з тобою, мій хлопчик, і твоїм любим татусем вже перемогли. Як і тисячі діток, які попри все з’явились на світ після моторошного 24 лютого. З‘явились у себе вдома – в Україні, якій неодмінно бути, а нам в ній – рости, насолоджуватись кожним днем і процвітати разом з нею, – додала телеведуча.

Вікторія також зізналася у коханні до свого чоловіка. Вона написала, що кохає його з кожним днем усе сильніше і подякувала, що він завжди поруч.

Читайте також:
Ведуча ICTV Вікторія Сеник народила синаРіанна народила сина

Теги
Вікторія Сеник вагітність Ведучі ICTV Надзвичайні новини
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь