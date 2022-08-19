Ведущая ICTV Виктория Сеник родила сына

Ведущая программы Виктория Сеник впервые стала мамой. 18 августа она родила сына.

Счастливым известием Сеник поделилась в социальных сетях.

— 18.08.22 – самый счастливый день в нашей жизни! Мы стали родителями сладкого львенка, появление которого спланировали до мелочей, месяц рождения тоже не случайность. Таков уж наш август – полный праздников. Мы были самые счастливые, когда узнали, что третье сердце уже бьется в животе — не могли поверить, что так бывает — хочешь и… сразу удается!, — написала ведущая на своей странице в Facebook.

Когда Виктория была на четвертом месяце беременности, началась полномасштабная война. Она призналась, что очень боялась, что потеряет свою кроху, которая была еще очень слабой.

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Но ее первенец оказался в разы сильнее. Он пережил мамин страх, слезы, отчаяние, бесконечные содрогания, панику, холодные, бессонные ночи в подвале под гул ракет и самолетов.

— И вот сегодня мы с тобой, мой мальчик, и твоим любимым папой уже победили. Как и тысячи деток, которые, несмотря ни на что, появились на свет после жуткого 24 февраля. Появились у себя дома – в Украине, которой непременно быть, а нам в ней – расти, наслаждаться каждым днем ​​и процветать вместе с ней, – добавила телеведущая.

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Виктория также призналась в любви к мужу. Она написала, что любит его с каждым днем ​​все сильнее и поблагодарила, что он всегда рядом.