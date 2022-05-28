Головну нагороду 75-го Каннського фестивалю золоту пальмову гілку отримав фільм Трикутник печалі шведського режисера Рубена Естлунда.

До речі, для Естлунду це перша нагорода. У 2018 році він уже отримував золоту пальмову гілку за картину Квадрат.

Другу за значимістю нагороду фестивалю Грані-прі забрав Лукас Донт та його стрічка Близько.

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Приз за найкращу режисуру отримав Пан Чхан Ук (Рішення піти), нагороду за найкращий сценарій — Тарік Салех (Хлопець із раю).

Сон Кан Хо (Брокер) став найкращим актором на Каннському фестивалі, а найкращою актрисою визнали Зар Амір-Ебрахімі (Священний павук).

Спеціальний приз до 75-річчя фестивалю вручено картині братів Дарденн Торі та Локіта.