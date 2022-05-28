Главную награду 75-го Каннского фестиваля золотую пальмовую ветвь получил фильм Треугольник печали шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Кстати, для Эстлунда это не первая награда. В 2017 году он уже получал золотую пальмовую ветвь за картину Квадрат.

Вторую по значимости награду фестиваля Грани-при забрал Лукас Донт и его лента Близко.

Приз за лучшую режиссуру получил Пан Чхан Ук (Решение уйти), награду за лучший сценарий — Тарик Салех (Парень из рая).

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