Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет поп-короля в грядущем биографическом фильме. Работой занимается киностудия Lionsgate, и она получила лаконичное название Майкл.

Режиссер Антуан Фукуа попытается рассказать о непростой судьбе короля поп-музыки. Фильм коснется всех аспектов его жизни, и даже культовых выступлений, которые помогли ему прославиться.

Что касается главной роли, то ее на себя взял Джафар Джексон — племянник артиста. Стоит отметить, что картина и сюжет создается с участием близких музыканта, и обвинения в сексуальном насилии над детьми могут быть показаны только с одной стороны.

Сейчас смотрят

Джафар — младший сын брата Майкла Джексона Джермейна.

— Джафар олицетворяет моего сына. Так замечательно видеть, как он продолжает наследие артистов и исполнителей Джексона, — сказала мать певца Кэтрин Джексон.

Продюсер картины заявил, что они искали претендента на роль по всему миру, и нашли его в семье звезды.

— Я встретил Джафара более двух лет назад и был потрясен тем, как органично он олицетворяет дух и личность Майкла, — заявил продюсер Грэм Кинг.

Что касается съемок, то они начнутся в 2023 году, без конкретных дат.

Недавно Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023. Это уже 95 церемония, на которой будут отмечены лучшие картины прошлого года.