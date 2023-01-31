Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Племянник Майкла Джексона сыграет поп-звезду в грядущем биографическом фильме

31 января 2023, 13:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джексон
Источник: Getty Images

Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет поп-короля в грядущем биографическом фильме. Работой занимается киностудия Lionsgate, и она получила лаконичное название Майкл.

Режиссер Антуан Фукуа попытается рассказать о непростой судьбе короля поп-музыки. Фильм коснется всех аспектов его жизни, и даже культовых выступлений, которые помогли ему прославиться.

Что касается главной роли, то ее на себя взял Джафар Джексон — племянник артиста. Стоит отметить, что картина и сюжет создается с участием близких музыканта, и обвинения в сексуальном насилии над детьми могут быть показаны только с одной стороны.

Сейчас смотрят

Джафар — младший сын брата Майкла Джексона Джермейна.

— Джафар олицетворяет моего сына. Так замечательно видеть, как он продолжает наследие артистов и исполнителей Джексона, — сказала мать певца Кэтрин Джексон.

Продюсер картины заявил, что они искали претендента на роль по всему миру, и нашли его в семье звезды.

— Я встретил Джафара более двух лет назад и был потрясен тем, как органично он олицетворяет дух и личность Майкла, — заявил продюсер Грэм Кинг.

Что касается съемок, то они начнутся в 2023 году, без конкретных дат.

Недавно Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023. Это уже 95 церемония, на которой будут отмечены лучшие картины прошлого года.

Читайте также:
мадоннаУстали от цирковых выходок: Universal Pictures отменили производство фильма о Мадонне

Источник
Variety
Теги
Майкл Джексон Фільм
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь