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Сльози біжать мимоволі: Санта Дімопулос повернулася до України

6 Червня 2022, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сльози біжать мимоволі: Санта Дімопулос повернулася до України

Співачка Санта Дімопулос уперше за час повномасштабної війни повернулася до України.

Артистка повідомила, що приїхала 5 червня.

– Неможливо словами передати свої почуття. Сльози біжать мимоволі, хоч я вважала, що виплакала вже весь життєвий резерв. З усім, що відбувається, я тільки зрозуміла, як сильно я скучила і як змінило мене те, що сталося з моєю країною, – написала Санта в Instagram.

Співачка додала, що дивиться в дзеркало і не впізнає себе. Її не зупинили ранкові вибухи, прохання чоловіка не повертатися та розуміння того, що в Києві їй буде ще болючіше за Україну.

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– Господи, хай швидше це закінчиться, хай ми переможемо цю страшну війну за своє життя, за свою свободу та майбутнє, за наших дітей, за всі наші цінності. Я дуже щаслива та вдячна кожному за підтримку, за кожне добре слово. Українці, ви найкращі у світі люди! І відповідь на запитання, яке найчастіше ставлять: ні, я не боюся, – наголосила Дімопулос.

З початку повномасштабної війни артистка разом із дітьми, мамою та сестрою перебувала в Італії.

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Фото: Санта Дімопулос

Теги
Війна в Україні, Санта Дімопулос
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