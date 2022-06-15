Звезды, покинувшие Украину с началом полномасштабной войны, понемногу продолжают возвращаться в нашу страну. Несмотря на существующую опасность, это выбор каждого.

Селебрити говорят — дома и стены греют, и с этим невозможно не согласиться, однако прежде чем принять решение о возвращении, нужно хорошо подумать о рисках, которые могут быть.

Факты ICTV решили составить подборку звезд, которые вернулись в Украину.

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После 100 дней полномасштабной войны в родную страну приехала певица Санта Димопулос. Артистка призналась, что не могла сдержать слез, хоть и думала, что выплакала весь свой жизненный запас.

Санта подчеркнула, очень соскучилась за Украиной, а также отметила то, что все события ее сильно изменили. Исполнительница говорит, муж просил ее не возвращаться, однако она сказала, что не боится.

С маленьким сыном в Украину вернулась и певица MamaRika. Артистка не выдержала разлуки с мужем, комиком Сергеем Середой больше чем 1,5 месяца. Все это время она была в Польше.

Приехала домой и Мисс Украина Вселенная Анна Неплях. Несмотря на сложности с дорогой — опоздание на поезд и комендантский час, модель все же добралась в Киев.

За три месяца Неплях сменила восемь стран, однако отметила, что самое лучшее, что может быть — вернуться домой.

Ведущий и многодетный отец Анатолий Анатолич вернулся домой из Франции, куда выезжал вместе с женой и детьми.

После приезда он присоединился к строительному батальону Добробат, чтобы расчищать завалы в Киевской области.

В Украину из Италии вернулась вместе с детьми хореограф Илона Гвоздева. Артистка поделилась семейными снимками и отметила, что счастлива.

Не стала задерживаться за границей и жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова. Вместе с мамой и сыном она два месяца гостила у сестры в Израиле.

Ранее мы писали, где звезды пересиживают войну. Так, например, певица Тина Кароль с началом полномасштабного вторжения уехала в Польшу, а Ольга Полякова — во Францию.

Стоит отметить, что большинство артистов не просто сидят за границей без дела, а участвуют в благотворительных концертах, деньги с которых идут на поддержку Украины.