Суд зобов’язав актрису Ембер Герд виплатити $10,35 млн Джонні Деппу за шкоду репутації зірки. Адвокати знаменитостей не змогли домовитися поза судом, що було б вигідно Ембер.

Суддя Пенні Азкарат винесла остаточний вердикт щодо затяжного розгляду колишньої пари. Під час винесення вироку ні Депп, ні Герд не були у залі.

Джонні також має виплатити $2 млн у справі про зустрічний позов. Рішення судді має суто формальну силу – присяжні оголосили свій вердикт ще 1 червня, вставши на бік Деппа після гучного судового процесу.

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Адвокати зірок не змогли домовитись, через що буде тривалий процес апеляції – про це рішення заявила сама Герд. Вона додала, що не має можливості виплатити $10 млн. Деппу. На тлі цього вона вважає свою кар’єру у Голлівуді закінченою.

– Ви не вибачаєтеся, якщо ви невинні. І ви не відмовляєтеся від апеляції, якщо знаєте, що маєте рацію, — додала Ембер.

Раніше в мережі з’явилися чутки про видалення сцен з актрисою у фільмі Аквамен 2, де вона грає разом із Джейсоном Момоа. Представник Герд розвіяв ці чутки та додав, що перезнімати картину не будуть, щоб повністю виключити кадри з Ембер. Вихід картини заплановано на березень 2023 року.