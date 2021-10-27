Притула навіть розплакався: на Україна має талант виступить незрячий барабанщик

У другому випуску легендарного шоу Україна має талант покажуть виступ 36-річного Віталія Дуракова з Херсона, який 14 років тому втратив зір через аварію на роботі.

Віталій – мультиінструменталіст. На сцені суддям він зіграє на барабанах твір під назвою Твоя війна. Музику для своєї авторської пісні він написав сам і для виступу на проекті також записав удома аранжування, використовуючи гітару та бас-гітару.

– Слово война я использую как метафору. Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в похожем положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями, – зазначив Віталій.

Віталій втратив зір у 2007 році. Тоді він працював зварювальником на заводі, де і стався нещасний випадок – вибух бака. Скло від вибуху травмувало його очі, внаслідок чого чоловік встратив зір.

– Моя реакція на першій перев’язці: пам’ятаю, мені кажуть: Розплющте очі, ― а я не можу цього зробити. Мені їх відкриває медсестра, а нічого не змінюється. Крісло тоді пішло з-під мене, – розповіла учасник.

Після цієї трагедії чоловік знайшов порятунок у музиці. Віталій почав учитися грати на барабанах. Він також освоїв роботу за комп’ютером, звукозапис і простий монтаж відео. Його прикладом ніколи не здаватися став барабанщик гурту Def Lepard, який втратив руку, але не здався і продовжив грати.

Уже дев’ять років Віталій одружений. У пари народилася чудова донька. На жаль, ні дружини, ні дитини чоловік не бачив. Але вірить, що обов’язково побачить, адже медицина не стоїть на місці і лікарі знайдуть спосіб вилікувати його травму.

І найменше Віталій хоче, щоб його жаліли. На проект наважився прийти, щоб довести, що обмеження лише в людини в голові і що можливо все!