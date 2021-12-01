На YouTube-каналі української співачки Тіни Кароль показали бекстейдж зі зйомок кліпу Двойной рай. Це головна пісня нового альбому артистки.

В опублікованому ролику показано, як знімали кліп не лише за допомогою камер, а й дрона. Тіна Кароль змінила кілька образів – від чорної сукні в підлогу, до спідньої білизни.

Для нової роботи артистка навіть вчилася стріляти з пістолета, в чому їй допомагав професійний коуч, який був на майданчику. Співачка повзала перед камерою, виконуючи незвичайні рухи та роздягалася під штучним дощем.

Також у зйомках взяли участь професійні гімнастки.

28 жовтня Тіна Кароль презентувала кліп на пісню Двойной рай. Це лірична композиція, в якій співається про закохану пару, яка ревнує одне одного.

У відеоролику артистка постала в абсолютно новому образі – білявкою з чубчиком. Приглушене світло, чуттєва мелодія, балет та зброя надають кліпу атмосферності. Режисером відео стала Аліна Симоненко.

Шанувальники виконавиці оцінили її роботу, зазначивши, що вона вийшла естетичною.

29 жовтня Тіна Кароль представила свій другий міні-альбом, який одержав назву Двойной рай. До нього увійшло чотири музичні композиції.