Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Вчилася стріляти і роздягалася під дощем: Тіна Кароль показала бекстейдж зі зйомок кліпу

1 Грудня 2021, 13:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
кароль
Джерело: Тіна Кароль

На YouTube-каналі української співачки Тіни Кароль показали бекстейдж зі зйомок кліпу Двойной рай. Це головна пісня нового альбому артистки.

В опублікованому ролику показано, як знімали кліп не лише за допомогою камер, а й дрона. Тіна Кароль змінила кілька образів – від чорної сукні в підлогу, до спідньої білизни.

Для нової роботи артистка навіть вчилася стріляти з пістолета, в чому їй допомагав професійний коуч, який був на майданчику. Співачка повзала перед камерою, виконуючи незвичайні рухи та роздягалася під штучним дощем.

Також у зйомках взяли участь професійні гімнастки.

28 жовтня Тіна Кароль презентувала кліп на пісню Двойной рай. Це лірична композиція, в якій співається про закохану пару, яка ревнує одне одного.

У відеоролику артистка постала в абсолютно новому образі – білявкою з чубчиком. Приглушене світло, чуттєва мелодія, балет та зброя надають кліпу атмосферності. Режисером відео стала Аліна Симоненко.

Шанувальники виконавиці оцінили її роботу, зазначивши, що вона вийшла естетичною.

Читайте також:
Вчилася стріляти і роздягалася під дощем: Тіна Кароль показала бекстейдж зі зйомок кліпуНе флірт, а відверта спокуса: Тіна Кароль показала нове mood-відео

29 жовтня Тіна Кароль представила свій другий міні-альбом, який одержав назву Двойной рай. До нього увійшло чотири музичні композиції.

Теги
Тіна Кароль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка