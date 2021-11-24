Популярна співачка Тіна Кароль презентувала mood-відео на трек Поцелуй на фарт, який увійшов до її нового альбому Двойной рай.

В атмосферному відео співачка постала у маленькій чорній сукні з розрізом. Доповнювали образ Кароль чорні босоніжки на шпильці.

У кадрі Тіна активно фліртувала з яскраво-червоним телефоном. Шанувальники одразу зазначили, що заздрять тому, хто там на другому кінці дроту.

Режисером відео виступила Аліна Симоненко.

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