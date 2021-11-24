Популярна співачка Тіна Кароль презентувала mood-відео на трек Поцелуй на фарт, який увійшов до її нового альбому Двойной рай.
В атмосферному відео співачка постала у маленькій чорній сукні з розрізом. Доповнювали образ Кароль чорні босоніжки на шпильці.
У кадрі Тіна активно фліртувала з яскраво-червоним телефоном. Шанувальники одразу зазначили, що заздрять тому, хто там на другому кінці дроту.
Режисером відео виступила Аліна Симоненко.
Що пишуть користувачі мережі:
- Тіна просто сліпуча! Найпотужніша жіноча харизма!
- Дивитися, як Тіна Кароль фліртує протягом двох хвилин онлайн безкоштовно!
- Та тут не флірт, вибачте. Тут відверта спокуса.
- Я готова це дивитися вічно!
- Wow, як смачно, прямо топлений шоколад на губах. Як же пощастило чоловікові на тому кінці дроту.
- Якби секс був жінкою, він був би Тіною Кароль.
- Красиво та естетично, нічого зайвого, але водночас круто.
- Це був секс телефоном.
- Тіна вже переграє. Вірші пісні із змістом, цікаві. Виконання не дуже.
- Щось зовсім це сумно та неякісно, халтура якась, як і весь альбом загалом.