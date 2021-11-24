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Не флірт, а відверта спокуса: Тіна Кароль показала нове mood-відео

24 Листопада 2021, 10:29
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Не флірт, а відверта спокуса: Тіна Кароль показала нове mood-відео

Популярна співачка Тіна Кароль презентувала mood-відео на трек Поцелуй на фарт, який увійшов до її нового альбому Двойной рай.

В атмосферному відео співачка постала у маленькій чорній сукні з розрізом. Доповнювали образ Кароль чорні босоніжки на шпильці.

У кадрі Тіна активно фліртувала з яскраво-червоним телефоном. Шанувальники одразу зазначили, що заздрять тому, хто там на другому кінці дроту.

Режисером відео виступила Аліна Симоненко.

Що пишуть користувачі мережі:

  • Тіна просто сліпуча! Найпотужніша жіноча харизма!
  • Дивитися, як Тіна Кароль фліртує протягом двох хвилин онлайн безкоштовно!
  • Та тут не флірт, вибачте. Тут відверта спокуса.
  • Я готова це дивитися вічно!
  • Wow, як смачно, прямо топлений шоколад на губах. Як же пощастило чоловікові на тому кінці дроту.
  • Якби секс був жінкою, він був би Тіною Кароль.
  • Красиво та естетично, нічого зайвого, але водночас круто.
  • Це був секс телефоном.
  • Тіна вже переграє. Вірші пісні із змістом, цікаві. Виконання не дуже.
  • Щось зовсім це сумно та неякісно, ​​халтура якась, як і весь альбом загалом.
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Тіна Кароль
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