На YouTube-канале украинской певицы Тины Кароль показали бэкстейдж со съемок клипа Двойной рай. Это заглавная песня нового альбома артистки.

В опубликованной ролике показано, как снимали клип не только с помощью камер, но и дрона. Тина Кароль поменяла несколько образов — от черного платья в пол, до нижнего белья.

Для новой работы артистка даже училась стрелять с пистолета, в чем ей помогал профессиональный коуч, который находился на площадке. Певица ползала перед камерой, выполняя необычные движения и раздевалась под искусственным дождем.

Также в съемках приняли участие профессиональные гимнастки.

28 октября Тина Кароль представила клип на песню Двойной рай. Это лирическая композиция, в которой поется о влюбленной паре, что ревнует друг друга.

В видеоролике артистка предстала в совершенно новом образе — блондинкой с челкой. Приглушенный свет, чувственная мелодия, балет и оружие придают клипу атмосферности. Режиссером видео стала Алина Симоненко.

Поклонники исполнительницы оценили ее работу, отметив, что она получилась эстетической.

29 октября Тина Кароль представила свой второй мини-альбом, который получил название Двойной рай. В него вошло четыре музыкальных композиции.