Українська співачка Гайтана поділилася своїм новим знімком і поміркувала про життя. Фото вона опублікувала в Instagram, додавши до нього кілька слів.

Який вигляд має Гайтана і чим займається

У соцмережі артистка опублікувала своє фото, де позує в профіль і дивиться на камеру з посмішкою на обличчі. Судячи з приглушеного світла та публіки на задньому фоні, Гайтана відвідала якийсь захід. Також можна розгледіти музичну апаратуру – схоже, це було музичне шоу або виступ артиста.

– Навколо нас багато зайвих звуків… Я все ще вчуся серед усього цього шуму чути себе, – підписала знімок співачка.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Гайтана проживає за кордоном разом зі своїм чоловіком і донькою. Імовірно, сім’я переїхала до Швейцарії, оскільки чоловік артистки публікував знімки зі студії Powerplay Studios, яка розташована в цій країні.

Зараз дивляться

Сама співачка час від часу ділиться зі своїми шанувальниками подробицями свого життя. Наприклад, у жовтні Гайтана показала, який вигляд мала в 12 років. На фото маленька дівчинка стоїть біля дерева, з якого звисає величезна зв’язка зелених бананів. Тоді майбутня артистка носила афрокоси.

Фото: Гайтана