Украинская певица Гайтана поделилась своим новым снимком и поразмышляла о жизни. Фото она опубликовала в Instagram, добавив к нему несколько слов.

Как выглядит Гайтана и чем занимается

В соцсети артистка опубликовала свое фото, где позирует в профиль и смотрит на камеру с улыбкой на лице. Судя по приглушенному свету и публике на заднем фоне, Гайтана посетила какое-то мероприятие. Также можно рассмотреть музыкальную аппаратуру — похоже, это было музыкальное шоу или выступление артиста.

— Вокруг нас много лишних звуков… Я все еще учусь среди всего этого шума слышать себе, — подписала снимок певица.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения Гайтана проживает за границей вместе со своим мужем и дочерью. Предположительно, семья переехала в Швейцарию, поскольку муж артистки публиковал снимки со студии Powerplay Studios, которая расположена в этой стране.

Сейчас смотрят

Сама певица время от времени делится со своими поклонниками подробности своей жизни. К примеру, в октябре Гайтана показала, как выглядела в 12 лет. На фото маленькая девочка стоит возле дерева, с которого свисает огромная связка зеленых бананов. Тогда будущая артистка носила афрокосы.

Фото: Гайтана