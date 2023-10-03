Співачка Гайтана показала, який вигляд мала у 12 років. Архівною світлиною артистка поділилася зі своїми підписниками в соцмережах.

На фото маленька Гайтана стоїть біля дерева з якого звисає величезна звʼязка зелених бананів. Майбутня знаменитість у той час носила афрокоси та фтболку з принтом. Ніяких подробиць під світлиною виконавиця не розкрила, зробивши лише лаконічний підпис.

– Коли мені було 12 років, – вказала Гайтана, додавши до фото емодзі з трьома серцями.

Шанувальники співачки не пошкодували компліментів. Дехто ще й зазначив, що і в дорослому віці Гайтана не зрадила своїм смаковим вподобанням.

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Останнім часом Гайтана почала частіше робити дописи в соцмережах – викладати фото та відео з родиною. Майже рік артистка зберігала мовчання в Instagram, повернувшись цього літа.