Вбивці Джона Леннона знову відмовили в умовно-достроковому звільненні

Вбивці Джона Леннона Марку Девіду Чепмену вдванадцяте відмовили в умовно-достроковому звільненні.

У Департаменті виправних установ та громадського нагляду Нью-Йорка повідомили, що 31 серпня 67-річний Марк постав перед відповідною комісією.

Чепмен вимагає умовно-дострокового звільнення кожні два роки з 2000 року. Тоді він уперше отримав таке право.

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8 грудня 1980 року Чепмен застрелив Леннона з пістолета 38-го калібру, зробивши п’ять пострілів і чотири рази влучивши вокалісту The Beatles в спину.

Марк визнав себе винним у вбивстві в червні 1981 року. В останні роки чоловік висловлює каяття у вбивстві, зазначаючи, що з роками йому стає дедалі більш соромно за свій вчинок.

Співробітники виправних установ заявили, що відхилили прохання Чепмена, оскільки його звільнення несумісне із суспільною безпекою.