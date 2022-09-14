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Убийце Джона Леннона вновь отказали в условно-досрочном освобождении

14 сентября 2022, 09:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джон Леннон
Источник: Getty Images

Убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.

В Департаменте исправительных учреждений и общественного надзора Нью-Йорка сообщили, что 31 августа 67-летний Марк предстал перед соответствующей комиссией.

Чепмен добивается условно-досрочного освобождения каждые два года с 2000 года. Тогда он впервые получил такое право.

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8 декабря 1980 года Чепмен застрелил Леннона из пистолета 38-го калибра, сделав пять выстрелов и четыре раза попав вокалисту The Beatles в спину.

Марк признал себя виновным в убийстве в июне 1981 года. В последние годы мужчина выражает раскаяние в убийстве, отмечая, что с годами ему становится все более стыдно за свой поступок.

Сотрудники исправительных учреждений заявили, что отклонили просьбу Чепмена, поскольку его освобождение несовместимо с общественной безопасностью.

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Источник
CNN
Теги
Убийство Джон Леннон
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