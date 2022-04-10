Син легендарного рок-музиканта Джона Леннона, співак Джуліан вперше публічно виконав трек свого батька Imagine. Зробив він це в рамках онлайн-марафону Stand Up For Ukraine.

Раніше Джуліан казав, що виконав би Imagine тільки якби був кінець світу.

– Війна в Україні – неймовірна трагедія… Я відчував себе зобов’язаним відреагувати найзначнішим чином, яким тільки міг. Я вперше публічно виконав пісню мого тата Imagine. Чому зараз після стількох років? Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав про те, щоб заспівати Imagine, був би кінець світу, – розповів виконавець.

Він зазначив, що тексти батька відображають прагнення миру в усьому світі. І в цій пісні слухач переноситься в простір, де любов та єднання стають нашою реальністю.

– Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на який ми всі сподіваємося… У результаті кровопролитного насильства, що триває, мільйони ні в чому не винних сімей були змушені покинути затишні будинки і шукати притулку в інших місцях. Я закликаю світових лідерів та всіх, хто вірить у почуття Imagine, стати на захист біженців усюди, – зазначив Джуліан.

Раніше ми писали, що світові зірки підтримали Україну. Флешбом Stand Up for Ukraine на підтримку України запустила організація Global Citizen.

В акції взяло участь чимало селебриті, які записали відеозвернення. Серед них Селіон Діон, Елтон Джон, Fall Out Boy, Maneskin, Оззі Осборн, Луїс Фонсі, U2, Г’ю Джекман, Микола Костер-Валдау, Еллен Дедженерес та багато інших.