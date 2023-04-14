Віталій Козловський і Світлана Тарабарова випустили пісню Струни та кліп для неї. Артисти присвятили роботу воїнам, які полягли на війні за вільну Україну.

У кліпі знялися самі музиканти, які йдуть вулицями міста в дощовий весняний день, пересуваються на транспорті та співають на узбіччі дороги. Уже наприкінці вони приходять на цвинтар, де поховали героїв нашої країни.

Саме знімання відео відбувалася під час вагітності Тарабарової – артистка була при надії на останньому місяці.

– Нещодавно я повернувся з Донбасу вражений тим, якими зусиллями захищається кожен міліметр землі. Ця ціна – життя наших людей. Ми просто не маємо права жити так, ніби війни немає, не повинні сваритися, скаржитися. Потрібно допомагати і робити все, щоб наблизити перемогу, – заявив Козловський.

Тарабарова також прокоментувала вихід пісні – все почалося з пропозиції Віталія заспівати дуетом, і текст пісні її зворушив.

– Вона присвячена нашим захисникам. У мене, як і у більшості людей, є номери телефонів, з яких ніколи не напишуть, але видалити їх я не можу. Зараз спостерігається втома від війни і шароварщина. Важливо нагадувати людям про війну і про ціну перемоги, яку зараз платять наші захисники, – додала Світлана.

Нещодавно Тарабарова розповіла про влучання снаряда в її рідну школу в Херсоні. Так, окупанти обстріляли навчальний заклад у місті – зруйнували одну з цегляних опор просто перед входом.