Український співак Віталій Козловський зізнався, що роман із ведучою Раміною Есхакзай був просто піар-ходом. Ініціатором чуток про роман був не він.

– Це дуже довга історія, і вона більше потрібна була Раміні. Нема диму без вогню. Зараз брехня не цікава і не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, який ніколи не повернути, – зізнався Козловський в інтерв’ю Олегу Борисову.

Артист додав, що зараз вони припинили спілкування, але він отримує підтримку від Раміни під час релізу нових пісень. Як виявилось, ведуча стежить за творчістю Козловського.

Щодо стосунків, сам музикант зазначив, що вогонь між ними справді був.

Зараз дивляться

– В принципі, вона завжди казала, що це фіктивна історія, але між нами був вогонь. Я мушу зазначити, що він був, – заявив Віталій.

Раніше Козловський відмовився коментувати стосунки з Раміною. У лютому 2021 року він заявив, що не може про це говорити, щоб не дискредитувати цю людину.

Нагадаємо, що вперше про їхні стосунки заговорили ще у 2016 році, а вже у 2017-му Віталій навіть зробив Раміні пропозицію. Проте вже після кількох місяців Есхакзай покинула Козловського.