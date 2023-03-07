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Важко бути відірваною від сім’ї, друзів і дому: Тоня Матвієнко повернулася до України

7 Березня 2023, 14:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тоня Матвієнко
Джерело: Антоніна Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко приїхала в Україну вперше за час повномасштабної війни. Артистка зазначила, що неймовірно важко бути відірваною від сім’ї, друзів і дому.

За словами доньки Ніни Матвієнко, протягом року в її особистому хіт-параді мрій срібну сходинку посідало бажання скоріше повернутися додому. 3 березня співачка приїхала до Києва з Великої Британії.

– Останній рік я почувалася пташкою в клітці. 3 березня пташка випурхнула і не знає на яку гілку сідати – величезна купа справ. Усього за три дні перебування вдома, на рідній українській землі, я заповнила емоційний вакуум, який утворився в душі за час перебування на чужині, – розповіла Тоня.

У вересні Тоня Матвієнко розповіла про фінансові проблеми в сім’ї через те, що їй із донькою доводиться жити не в Україні. Тоді вона зізнавалася, що заробітку немає зовсім, незважаючи на те, що в їхній родині троє артистів – чоловік, мама і вона.

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