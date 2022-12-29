Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, що згрішила під час повномасштабної війни в Україні. Співачка вилаяла російських окупантів, після чого вирішила сходити до церкви, щоби покаятися.

Виконавиця зізналася – буває, коли дуже сильно злиться на росіян, може зронити слово – падлюки. Однак кілька разів з її вуст злітали й “міцніші” слова.

– Ну “падло” говорю на москалів, на орків кажу “падлюки”, “падли”. Але я ходила каятися. Матюкалася кілька разів, але пішла покаялася, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке говорити. Так довели ж! Довели – так я йому і сказала, – сміючись зізналася Матвієнко.

Додає, іноді може і дулю показати.