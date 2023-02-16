Ведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісним знімком доньки Нани. Зробила вона це на честь 19-річчя дівчини.
За словами Маші, тільки 16 лютого вона може публікувати у себе в Instagram фото доньки, оскільки в інші дні та проти.
– Коли люди (все частіше) дивуються, що у мене є не тільки син, а й донька, хочеться їм говорити: – Підпишіться на мене, тому що я маю від Нани дозвіл публікувати її фото тільки раз на рік! І ось сьогодні цей день! Моїй найкрасивішій і розумній дівчинці в світі виповнилося 19 років, – сказала Єфросиніна.
Ведуча зазначила, що саме донька підтримувала її весь цей складний рік повномасштабної війни.
– За цей рік саме вона не дала мені збожеволіти, бо стала опорою абсолютно в усьому… З днем народження, моя найкраща дівчинка, – наголосила Маша.
Підписники Єфросиніної завалили її доньку коментарями, зазначивши, що вони дуже схожі.
- Так це ж ви!
- Красива у вас донька.
- Одне обличчя з мамою. Щасливого і безтурботного життя цій милій дівчині.
- Нана – копія Маші 20 років тому.
- Яка вона гарна! На вас схожа дуже!
- Я подумала, що це ви в юності. Ну дуже схожа, – пишуть під фото користувачі мережі.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна разом із чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим також виховує сина – восьмирічного Олександра.