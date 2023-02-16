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Фото Персони

Ваша копія 20 років тому: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото доньки

16 Лютого 2023, 11:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісним знімком доньки Нани. Зробила вона це на честь 19-річчя дівчини.

За словами Маші, тільки 16 лютого вона може публікувати у себе в Instagram фото доньки, оскільки в інші дні та проти.

– Коли люди (все частіше) дивуються, що у мене є не тільки син, а й донька, хочеться їм говорити: – Підпишіться на мене, тому що я маю від Нани дозвіл публікувати її фото тільки раз на рік! І ось сьогодні цей день! Моїй найкрасивішій і розумній дівчинці в світі виповнилося 19 років, – сказала Єфросиніна.

Ведуча зазначила, що саме донька підтримувала її весь цей складний рік повномасштабної війни.

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– За цей рік саме вона не дала мені збожеволіти, бо стала опорою абсолютно в усьому… З днем народження, моя найкраща дівчинка, – наголосила Маша.

Підписники Єфросиніної завалили її доньку коментарями, зазначивши, що вони дуже схожі.

  • Так це ж ви!
  • Красива у вас донька.
  • Одне обличчя з мамою. Щасливого і безтурботного життя цій милій дівчині.
  • Нана – копія Маші 20 років тому.
  • Яка вона гарна! На вас схожа дуже!
  • Я подумала, що це ви в юності. Ну дуже схожа, – пишуть під фото користувачі мережі.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна разом із чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим також виховує сина – восьмирічного Олександра.

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