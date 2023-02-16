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Фото Персони

Ваша копия 20 лет назад: Маша Ефросинина показала редкое фото дочери

16 февраля 2023, 11:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросиніна

Ведущая Маша Ефросинина поделилась редким снимком дочери Наны. Сделала она это в честь 19-летия девушки.

По словам Маши, только 16 февраля она может публиковать у себя в Instagram фото дочери, поскольку в другие дни та против.

— Когда люди (все чаще) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: — Подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год! И вот сегодня этот день! Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет, — сказала Ефросинина.

Ведущая отметила, что именно дочь поддерживала ее весь этот сложный год полномасштабной войны.

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— За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем… С днем рождения, моя лучшая девочка, — подчеркнула Маша.

Подписчики Ефросининой завалили ее дочь комментариями, отметив, что они очень похожи.

  • Так это же вы!
  • Красивая у вас дочь.
  • Одно лицо с мамой. Счастливой и беззаботной жизни этой милой девушке.
  • Нана — копия Маши 20 лет назад.
  • Какая она красивая! На вас похожа очень!
  • Я подумала, що это вы в юности. Ну очень похожа, — пишут под фото пользователи сети.

Напомним, Маша Ефросинина вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым также воспитывает сына — восьмилетнего Александра.

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