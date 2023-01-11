Співачка Оля Полякова згадала, як помилково відправила зрадниці Ані Лорак гнівне повідомлення з нецензурною лексикою. Вона розповіла, як їй тоді вдалося уникнути серйозного скандалу з путіністкою та зізналася, чи шкодує зараз про ті слова.

Якось Полякова натрапила на відео з концерту Ані Лорак в Одесі, який проходив у 2021 році. Каже, хотіла цей ролик із Instagram-stories відправити своєму менеджеру Артему, проте помилково переслала його зрадниці.

– Беру її stories і пишу: – Ти дивись, яка с**а, повернулася, буде вона тут зали збирати. Ноги криві, костюми ла**о, співає жахливо. Наговорила та відправила. Думала, що Артему, але коли вже відправила, дивлюся, що зробила це Ані Лорак. А там такий спіч… Одразу було написано – переглянуто, – згадує Оля.

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Каже, після цього почала дзвонити своєму менеджеру, щоб розповісти про все, але він її заспокоїв.

– Цю історію прочитав піарник Ані Лорак і тут він пише моїй менеджерці Каті: – Олю що, зламали? Катя сказала, що це щось там зробив Артем, – сміючись сказала Полякова.

Наголошує, сьогодні всі ті слова, які вона тоді написала Ані Лорак, абсолютно доречні, а тому артистка ні краплі про них не шкодує.