Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Написала їй, що вона с**а: Полякова згадала, як ледь не потрапила у скандал із Ані Лорак

11 Січня 2023, 17:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Співачка Оля Полякова згадала, як помилково відправила зрадниці Ані Лорак гнівне повідомлення з нецензурною лексикою. Вона розповіла, як їй тоді вдалося уникнути серйозного скандалу з путіністкою та зізналася, чи шкодує зараз про ті слова.

Якось Полякова натрапила на відео з концерту Ані Лорак в Одесі, який проходив у 2021 році. Каже, хотіла цей ролик із Instagram-stories відправити своєму менеджеру Артему, проте помилково переслала його зрадниці.

– Беру її stories і пишу: – Ти дивись, яка с**а, повернулася, буде вона тут зали збирати. Ноги криві, костюми ла**о, співає жахливо. Наговорила та відправила. Думала, що Артему, але коли вже відправила, дивлюся, що зробила це Ані Лорак. А там такий спіч… Одразу було написано – переглянуто, – згадує Оля.

Зараз дивляться

Каже, після цього почала дзвонити своєму менеджеру, щоб розповісти про все, але він її заспокоїв.

– Цю історію прочитав піарник Ані Лорак і тут він пише моїй менеджерці Каті: – Олю що, зламали? Катя сказала, що це щось там зробив Артем, – сміючись сказала Полякова.

Наголошує, сьогодні всі ті слова, які вона тоді написала Ані Лорак, абсолютно доречні, а тому артистка ні краплі про них не шкодує.

Читайте також:
Ани ЛоракЛицемірка! Ані Лорак розлютила українців, згадавши, як знімалася в Україні

Теги
Ані Лорак Оля Полякова
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь