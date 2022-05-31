Співак Wellboy згадав перший день війни та розповів про життя в бомбосховищі.

Артист сказав, що коли дізнався про війну, подумав, що це не правда і такого не може бути.

– Ранок. Мама каже: Почалася війна. А я їй: Не вигадуй, яка війна. Не може такого бути. Не хотілося вірити в те, що це почалося. Але коли я вже почув на Печерці відлуння вибухів, крізь сон подумав, що гроза може якась. Розплющую очі, чую сирену. Зараз ці кадри, як розкадрування… Почалася мінімальна паніка, – зізнався Wellboy.

Виконавець сказав, коли вони спустилися в метро, ​​там уже було багато людей. Каже, хотіли викликати маршрутку до рідного села Грунь, яке за 20 кілометрів від Охтирки.

Зараз дивляться

– Ми мали їхати саме тоді, коли Охтирку бомбили. Маршрутку скасували та зайшли у метро, ​​побачивши, що там усе зайнято, ми одразу поїхали до бомбосховища, – зазначив артист.

Каже, у сховище було близько 80 людей і згодом усі потоваришували.

– Там була кухня, мама готувала… Була душова кабіна, туалет, – поділився Wellboy.

Також артист сказав, що звернення радника голови Офісу президента Олексія Арестовича його заспокоювали.