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Варили супы и слушали Арестовича: Wellboy рассказал о жизни в бомбоубежище

31 мая 2022, 16:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Варили супы и слушали Арестовича: Wellboy рассказал о жизни в бомбоубежище
Источник: Wellboy

Певец Wellboy вспомнил первый день войны и рассказал о жизни в бомбоубежище.

Артист сказал, что когда только узнал о войне, подумал, что это не правда и такого не может быть.

— Утро. Мама говорит: Началась война. А я ей: Не придумывай, какая война. Не может такого быть. Не хотелось верить в то, что это началось. Но когда я уже услышал на Печерке эхо взрывов, сквозь сон подумал, что гроза может какая-то. Открываю глаза, слышу сирену. Сейчас эти кадры как раскадровка… Началась минимальная паника, — признался Wellboy.

Исполнитель сказал, когда они спустились в метро, там уже было полно людей. Говорит, хотели вызвать маршрутку в родное село Грунь, которое в 20 километрах от Ахтырки.

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— Мы должны были ехать как раз тогда, когда Ахтырку бомбили. Маршрутку отменили и зашли в метро, увидев, что там все занято, мы сразу поехали в бомбоубежище, — отметил артист.

Говорит, в убежище было около 80 людей и со временем все сдружились.

— Там была кухня, мама готовила… Была душевая кабина, туалет, — поделился Wellboy.

Также артист сказал, что обращения советника главы Офиса президента Алексея Арестовича его успокаивали.

— Я Арестовичу кидаю большой респект. Он мне нравится. Он великий украинский артист, я хочу с ним фит, — подчеркнул певец.

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Источник
Люкс ФМ
Теги
Wellboy, Війна в Україні
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