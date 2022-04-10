Військові Збройних сил України переспівали гучний хіт співака Wellboy Гуси.

Відповідний ролик артист оприлюднив у своєму Instagram. У відео бійці 93-ї бригади грають на музичних інструментах та співають свою версію композиції Гуси.

У пісні наші військові насміхаються з російських загарбників і посилають їх у напрямку російського корабля.

– Дякую хлопці, що піднімаєте бойовий дух та настрій українцям! Дихати одним повітрям із вами – честь, – підписав відео Wellboy.

Оцінили перероблену композицію та таланти ЗСУ й користувачі мережі.

Дуже круті хлопці! Після перемоги чекаємо їх на Холостяку та Голосі!

Як я люблю почуття гумору наших людей. Хлопці нереально круті!

Чекаємо на виступ бригади на День перемоги!

Підняли настрій! Україна переможе!

Круто! Боже, збережи їх і поверни живими в рідні обійми.

Усією душею та серцем з вами!

Клас! Хлопці, ви неймовірні! – Пишуть у коментарях під відео.

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