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Після перемоги чекаємо на Холостяку! Воїни ЗСУ переспівали хіт Wellboy Гуси

10 Квітня 2022, 14:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Після перемоги чекаємо на Холостяку! Воїни ЗСУ переспівали хіт Wellboy Гуси

Військові Збройних сил України переспівали гучний хіт співака Wellboy Гуси.

Відповідний ролик артист оприлюднив у своєму Instagram. У відео бійці 93-ї бригади грають на музичних інструментах та співають свою версію композиції Гуси.

У пісні наші військові насміхаються з російських загарбників і посилають їх у напрямку російського корабля.

– Дякую хлопці, що піднімаєте бойовий дух та настрій українцям! Дихати одним повітрям із вами – честь, – підписав відео Wellboy.

Оцінили перероблену композицію та таланти ЗСУ й користувачі мережі.

  • Дуже круті хлопці! Після перемоги чекаємо їх на Холостяку та Голосі!
  • Як я люблю почуття гумору наших людей. Хлопці нереально круті!
  • Чекаємо на виступ бригади на День перемоги!
  • Підняли настрій! Україна переможе!
  • Круто! Боже, збережи їх і поверни живими в рідні обійми.
  • Усією душею та серцем з вами!
  • Клас! Хлопці, ви неймовірні! – Пишуть у коментарях під відео.

Раніше Ірина Федишин презентувала нову пісню Розстріляна весна. Композиція присвячена війні в Україні, зокрема, в тексті згадуються страхи у Бучі.

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Теги
Wellboy , ЗСУ , Кавер
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