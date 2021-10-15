Українська співачка Maruv і російський колектив The Hatters презентували спільний кліп на пісню Bullet.
Кліп знявтий у чорно-білих тонах у стилі детективів середини минулого століття. Тут і шикарні жінки в діамантах, високих рукавичках та з мундштуком, і друкарська машинка, і живий інструментарій. Особливо користувачам мережі сподобалося, коли Maruv позує з револьвером.
Також артистка навіть у такій стилістиці не відмовилася від оголення. Зокрема вона постала в розкішному корсеті. Цей образ сильно нагадав дів бурлеску. Однак, у кліпі є і відблиск давно розваленого СРСР. На більшості кадрів Maruv позує в кімнаті, яка сильно нагадує антураж старої комуналки.
Що пишуть користувачі в коментарях:
- Пісня, дует, кліп – все чудово. Вітаю!
- Кліп дуже нагадує Beyonce – Dance for you.
- Maruv навіть у комуналці виглядає класно.
- Дуже стильний відеоряд.
- Це ще одна чудова пісня. З любов’ю з Японії.
- Музиченко тут схожий на вокаліста The Black Mamba.
- Сподобалося дуже! Це не те лайно з моральним виродком Кіркоровим, це хороша пісня!
- Здається це буде варіація на Місто гріхів. А взагалі в стиль Maruv може і щось тарантинівське або детективне зайти.