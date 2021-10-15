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Варіація на Місто гріхів: Maruv і The Hatters презентували спільний кліп

15 Жовтня 2021, 12:09 Євгенія Шапоренко
Варіація на Місто гріхів: Maruv і The Hatters презентували спільний кліп

Українська співачка Maruv і російський колектив The Hatters презентували спільний кліп на пісню Bullet.

Кліп знявтий у чорно-білих тонах у стилі детективів середини минулого століття. Тут і шикарні жінки в діамантах, високих рукавичках та з мундштуком, і друкарська машинка, і живий інструментарій. Особливо користувачам мережі сподобалося, коли Maruv позує з револьвером.

Також артистка навіть у такій стилістиці не відмовилася від оголення. Зокрема вона постала в розкішному корсеті. Цей образ сильно нагадав дів бурлеску. Однак, у кліпі є і відблиск давно розваленого СРСР. На більшості кадрів Maruv позує в кімнаті, яка сильно нагадує антураж старої комуналки.

Що пишуть користувачі в коментарях:

  • Пісня, дует, кліп – все чудово. Вітаю!
  • Кліп дуже нагадує Beyonce – Dance for you.
  • Maruv навіть у комуналці виглядає класно.
  • Дуже стильний відеоряд.
  • Це ще одна чудова пісня. З любов’ю з Японії.
  • Музиченко тут схожий на вокаліста The Black Mamba.
  • Сподобалося дуже! Це не те лайно з моральним виродком Кіркоровим, це хороша пісня!
  • Здається це буде варіація на Місто гріхів. А взагалі в стиль Maruv може і щось тарантинівське або детективне зайти.
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