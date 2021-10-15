Українська співачка Maruv і російський колектив The Hatters презентували спільний кліп на пісню Bullet.

Кліп знявтий у чорно-білих тонах у стилі детективів середини минулого століття. Тут і шикарні жінки в діамантах, високих рукавичках та з мундштуком, і друкарська машинка, і живий інструментарій. Особливо користувачам мережі сподобалося, коли Maruv позує з револьвером.

Також артистка навіть у такій стилістиці не відмовилася від оголення. Зокрема вона постала в розкішному корсеті. Цей образ сильно нагадав дів бурлеску. Однак, у кліпі є і відблиск давно розваленого СРСР. На більшості кадрів Maruv позує в кімнаті, яка сильно нагадує антураж старої комуналки.

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