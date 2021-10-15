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Вариация на Город грехов: Maruv и The Hatters презентовали совместный клип

15 октября 2021, 12:09 Євгенія Шапоренко
Вариация на Город грехов: Maruv и The Hatters презентовали совместный клип

Украинская певица Maruv и российский коллектив The Hatters презентовали совместный клип на песню Bullet.

Клип сняв в черно-белых тонах в стиле детективов середины прошлого века. Тут и шикарные женщины в бриллиантах, высоких перчатках и с мундштуком, и печатная машинка, и живой инструментарий. Особенно пользователям сети понравилось, когда Maruv позирует с револьвером.

Также артистка даже в такой стилистике не отказалась от обнажения. В частности она предстала в роскошном корсете. Этот образ сильно напомнил див бурлеска. Однако, в клипе есть и отблеск давно развалившегося СССР. На большинстве кадров Maruv позирует в комнате, которая сильно напоминает антураж старой коммуналки.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Песня, дуэт, клип — все на отлично. Поздравляю!
  • Клип очень напоминает Beyonce — Dance for you.
  • Maruv даже в коммуналке смотрится классно.
  • Очень стильный видеоряд.
  • Это еще одна отличная песня. С любовью из Японии.
  • Музыченко здесь прям похож на вокалиста The Black Mamba.
  • Понравилось очень! Это не то дерьмо с моральным уродом Киркоровым, это хорошая песня!
  • По ходу это будет вариация на Город грехов. А вообще в стиль Maruv может и что-то тарантиновское или детективное зайти.
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