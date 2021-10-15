Украинская певица Maruv и российский коллектив The Hatters презентовали совместный клип на песню Bullet.

Клип сняв в черно-белых тонах в стиле детективов середины прошлого века. Тут и шикарные женщины в бриллиантах, высоких перчатках и с мундштуком, и печатная машинка, и живой инструментарий. Особенно пользователям сети понравилось, когда Maruv позирует с револьвером.

Также артистка даже в такой стилистике не отказалась от обнажения. В частности она предстала в роскошном корсете. Этот образ сильно напомнил див бурлеска. Однако, в клипе есть и отблеск давно развалившегося СССР. На большинстве кадров Maruv позирует в комнате, которая сильно напоминает антураж старой коммуналки.

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