Украинская певица Maruv и российский коллектив The Hatters презентовали совместный клип на песню Bullet.
Клип сняв в черно-белых тонах в стиле детективов середины прошлого века. Тут и шикарные женщины в бриллиантах, высоких перчатках и с мундштуком, и печатная машинка, и живой инструментарий. Особенно пользователям сети понравилось, когда Maruv позирует с револьвером.
Также артистка даже в такой стилистике не отказалась от обнажения. В частности она предстала в роскошном корсете. Этот образ сильно напомнил див бурлеска. Однако, в клипе есть и отблеск давно развалившегося СССР. На большинстве кадров Maruv позирует в комнате, которая сильно напоминает антураж старой коммуналки.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Песня, дуэт, клип — все на отлично. Поздравляю!
- Клип очень напоминает Beyonce — Dance for you.
- Maruv даже в коммуналке смотрится классно.
- Очень стильный видеоряд.
- Это еще одна отличная песня. С любовью из Японии.
- Музыченко здесь прям похож на вокалиста The Black Mamba.
- Понравилось очень! Это не то дерьмо с моральным уродом Киркоровым, это хорошая песня!
- По ходу это будет вариация на Город грехов. А вообще в стиль Maruv может и что-то тарантиновское или детективное зайти.