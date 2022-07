Британська співачка Адель дала перший концерт за п’ять років. Виступ зірки, на якому зібралася велика кількість шанувальників, пройшов у Лондоні в Гайд-парку.

Адель чотири рази зупиняла концерт, щоб допомогти фанатам, які могли задихнутися чи відчути клаустрофобію у переповненому місці.

Так, у мережі з’явилося відео, на якому Адель просить музикантів припинити грати під час виконання пісні Skyfall. Після цього звертається до охорони, щоб ті допомогли шанувальнику.

Just wanna say mad respect to Adele for stopping the show and making a scene when she thought someone was in trouble and needed help from security. That was a crowd of 65,000+ and she still did it. it really is that easy. #AdeleBST pic.twitter.com/PBXdJChNuP

— kieran (@Kieran_sw) July 1, 2022