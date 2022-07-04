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Вам потрібна допомога? Адель зупинила перший за 5 років концерт заради фанів

4 Липня 2022, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
адель
Джерело: Getty Images

Британська співачка Адель дала перший концерт за п’ять років. Виступ зірки, на якому зібралася велика кількість шанувальників, пройшов у Лондоні в Гайд-парку.

Адель чотири рази зупиняла концерт, щоб допомогти фанатам, які могли задихнутися чи відчути клаустрофобію у переповненому місці.

Так, у мережі з’явилося відео, на якому Адель просить музикантів припинити грати під час виконання пісні Skyfall. Після цього звертається до охорони, щоб ті допомогли шанувальнику.

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– Вам потрібна допомога служби безпеки? Прямо посередині, бачиш, куди вони всі махають? Ти бачиш там, чи можеш дістатися туди? Вони йдуть, йдуть. Усі відійдіть з дороги, будь ласка, – сказала артистка.

– Просто хочу висловити величезну повагу Адель за те, що вона зупинила шоу, коли побачила, що у когось проблеми і йому потрібна допомога служби безпеки. Це був натовп з понад 65 тис. людей, але вона все одно зробила це. Це справді так просто, – написав очевидець.

Також дізнавшись, що деякі з шанувальників чекали на співачку понад сім годин у спеку, Адель попросила роздати їм воду.

Цей виступ став першим публічним виступом Адель з того часу, як вона виступила хедлайнером двох концертів на лондонському стадіоні Вемблі в 2017 році.

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Джерело
PageSix
Теги
Адель Концерт
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