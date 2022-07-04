Британская певица Адель дала первый концерт за пять лет. Выступление звезды, на котором собралось большое количество поклонников, прошло в Лондоне в Гайд-парке.

Адель четыре раза останавливала концерт, чтобы помочь фанатам, которые могли задохнуться или почувствовать клаустрофобию в переполненном месте.

Так, в сети появилось видео, на котором Адель просит музыкантов перестать играть во время исполнения песни Skyfall. После обращается к охране, чтобы те помогли поклоннику.

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— Вам нужна помощь службы безопасности? Прямо посередине, видишь, куда они все машут? Ты видишь там, можешь добраться туда? Они идут, они идут. Все отойдите с дороги, пожалуйста, — сказала артистка.

Just wanna say mad respect to Adele for stopping the show and making a scene when she thought someone was in trouble and needed help from security. That was a crowd of 65,000+ and she still did it. it really is that easy. #AdeleBST pic.twitter.com/PBXdJChNuP — kieran (@Kieran_sw) July 1, 2022

— Просто хочу выразить огромное уважение Адель за то, что она остановила шоу, когда увидела, что у кого-то проблемы и ему нужна помощь службы безопасности. Это была толпа из более 65 тыс. людей, но она все-равно сделала это. Это действительно так просто, — написал очевидец.

Также узнав, что некоторые из поклонников ждали певицу более семи часов в жару, Адель попросила раздать им воду.

Это выступление стало первым публичным выступлением Адель с тех пор, как она выступила хэдлайнером двух концертов на лондонском стадионе Уэмбли в 2017 году.