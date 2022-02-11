Британська співачка Адель запалила у лондонському гей-клубі Heaven. У мережі з’явилися відео, як зірка розважалася з друзями, брала участь у стрип-шоу з напівоголеними танцівницями та крутилася на пілоні.

Адель прийшла до нічного закладу у костюмі кремового кольору від бренду Fendi та з вечірнім макіяжем.

Образ співачки був досить відвертим, оскільки під піджаком у неї був лише бюстгальтер.

Також на відео можна побачити, як Адель співає культовий трек It’s Raining Men, а потім падає. На щастя, друзі зірки швидко допомогли їй підвестися.

Варто зазначити, що артистка відпочивала у гей-клубі ввечері 10 лютого після шоу Грема Нортона, на якому обговорювали тріумф Адель на Brit Awards 2022.

На церемонії співачка забрала відразу три нагороди – артист року, за найкращу пісню та найкращий альбом.

Перемогу в номінації Пісня року виконавиця присвятила своєму дев’ятирічному синові Анджело, а статуетку за Альбом року – колишньому чоловікові Саймону Конеккі.