У Росії вимагають позбавити співака Валерія Меладзе громадянства та всіх звань за слова Героям слава.

Російська сенаторка Олена Афанасьєва виступила з такою пропозицією у своєму Telegram, наголосивши, що такий вчинок із боку артиста неприпустимий.

– Якби Меладзе був чесною людиною, у чому я сумніваюся, він сам вийшов би з громадянства Росії. Але ж вони звикли заробляти в Росії бабки великі. І “нажиті непосильною працею” мільйони витрачати на нестримні розваги, – наголосила сенаторка.

Така заява стала її реакцією на слова лідера партії Справедлива Росія – За правду Сергія Миронова. Він сказав, що Валерія необхідно позбавити всіх звань, зазначивши, що така поведінка гідна засудження.

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– Справжній російський артист так поводитися не може і не повинен. Він сидить на двох стільцях, намагаючись урвати з усіх боків. Час би визначитися. Хоча, зважаючи на поведінку, цей артист свою сторону обрав. Пропоную позбавити Меладзе всіх звань, що є у нього. Це буде чесно та справедливо, – підсумував політик.

Нагадаємо, на новорічному корпоративі Валерій Меладзе відповів одному із гостей на фразу Слава Україні. Гість заходу щиро зрадів словам артиста, проте той приклав палець до рота, попросивши зберігати мовчання.