В России требуют лишить певца Валерия Меладзе гражданства и всех званий за слова Героям слава.

Российский сенатор Елена Афанасьева выступила с таким предложением в своем Telegram, отметив, что такой поступок со стороны артиста — недопустим.

— Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И “нажитые непосильным трудом” миллионы тратить на безудержные развлечения, — подчеркнула сенатор.

Такое заявление стало ее реакцией на слова лидера партии Справедливая Россия — За правду Сергея Миронова. Он сказал, что Валерия необходимо лишить всех званий, отметив, что такое поведение достойно осуждения.

Сейчас смотрят

— По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь урвать со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот артист свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо, — подытожил политик.

Напомним, на новогоднем корпоративе Валерий Меладзе ответил одному из гостей на фразу Слава Украине. Гость мероприятия искренне обрадовался словам артиста, однако тот приложил палец ко рту, попросив сохранять молчание.