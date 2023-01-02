Російського артиста Олега Газманова мало не побили у Дубаї. Путініста хотіли спитати за війну і закликали сказати слова підтримки України.

Відео конфлікту з Газмановим з’явилося у мережі та швидко поширилося.

газманов растерялся и отказался поддерживать путинскую войну. pic.twitter.com/FeJQcLJnfd — Ihor Sauss (@Victor61139501) January 2, 2023

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Так, інцидент трапився у Дубаї – там артист виступав на корпоративі. Весілля для нього закінчилося несподівано – до нього підійшло двоє чоловіків із конкретними питаннями про війну та ставлення до України.

– Скажи, що ти за Україну. Скажи, що ти проти війни. Ти за війну?, – Запитали гості корпоративу у Газманова.

Втім, відповідати чоловікам артист побоявся – якщо в Росії він усіляко підтримував Путіна і криваву війну, яка розв’язала РФ з Україною, то в Дубаї ніхто не захистить його від прихильників України.

Відповісти за підтримку РФ Олег не зміг – він попросив чоловіків просто дати йому відпочити. По короткому ролику можна помітити, що ситуація на корпоративі була напруженою – ситуація майже призвела до бійки.

Нагадаємо, що Газманов неодноразово намагався здобути собі друге громадянство, але йому відмовили в Ізраїлі. Ще у жовтні ЄС ввів для Газманова персональні санкції завдяки восьмому пакету.