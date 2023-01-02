Співак Валерій Меладзе здивував мережу своєю підтримкою України. На одному з новорічних корпоративів артист відповів одному з гостей на фразу Слава Україні.

Відео корпоративу швидко поширилося у мережі. Швидше за все, захід відбувався у Дубаї, де Олега Газманова нещодавно мало не побили за підтримку Путіна та війни в Україні.

Так, на ролику видно, як Меладзе каже в мікрофон рядки зі своєї пісні Салют, Віра. Після цього один із відвідувачів кричить йому Слава Україні, братку. Валерій не пропустив важливих для нашої країни слів, відсунув мікрофон подалі від себе і відповів на них Героям слава!

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Гість корпоративу щиро зрадів словам, але Меладзе приклав палець до рота, попросивши зберегти мовчання.

Примітно, що в одній руці співак тримав мікрофон, а в іншій – чарку із міцним напоєм.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Меладзе розкритикував війну та закликав її закінчити якнайшвидше. Після цього у Кремлі вирішили заборонити артиста, щоб він не зміг виступати у РФ. Проте вже наприкінці серпня Валерія помітили в одному із клубів Москви, де він розважав публіку.