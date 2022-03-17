Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук оприлюднив відео з реанімації в Запоріжжі, де медичні працівники борються за життя дітей.

У своєму Instagram він сказав, що це найстрашніше відео, яке він колись знімав, а також зазначив, що одне відео записав для матерів російських убивць.

– Ви, напевно, чули, що вчора ці діти разом із дорослими намагалися вирватися з блокадного Маріуполя. Цивільні люди зі своїми дітьми на своїх авто великою колоною виїжджали. І по них було відкрито вогонь окупантами. Російські загарбники поранили кількох дітей. Деяким діткам довелося ампутувати ніжки, ручки, – написав Вакарчук.

Музикант зазначив, що найтяжчі воєнні злочини – проти дітей. А вся їхня вина перед росіянами в тому, що ці діти – українці, які живуть у своїй незалежній країні.

– Світ має бачити злочини нелюдів із Росії! Світ має готуватися до найбільшого міжнародного трибуналу від часів Нюрнберга, – сказав Святослав.

Також він закликав зупинити війну.

Раніше Святослав Вакарчук був у Харкові, де заспівав для мирних жителів у метро, ​​які змушені ховатися від обстрілів російської армії.