Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук обнародовал видео из реанимации в Запорожье, где медицинские работники борются за жизни детей.

В своем Instagram он сказал, что это самое страшное видео, которое он когда-то снимал, а также отметил, что одно видео записал для матерей русский убийц.

— Вы наверняка слышали, что вчера эти дети вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя. Гражданские люди со своими детьми, на своих авто большой колонной выезжали. И по ним был открыт огонь оккупантами. Российские захватчики ранили нескольких детей. Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки, ручки, — написал Вакарчук.

Музыкант отметил, что самые тяжкие военные преступления – против детей. А вся их вина перед россиянами в том, что эти дети – украинцы, живущие в своей независимой стране.

— Мир должен видеть преступления нелюдей из России! Мир должен готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга, — сказал Святослав.

Также он призвал остановить войну.

Ранее Святослав Вакарчук был в Харькове, где спел для мирных жителей в метро, которые вынуждены прятаться от обстрелов русской армии.