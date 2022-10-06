Фандрейзингова платформа United24 запустила проєкт Азовсталь. Символ незламності задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу Азовсталь.

Кожна прикраса виготовлена з 5 грамів сталі. Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для ЧАЕС.

Гроші з продажу браслетів підуть на ЗСУ, а саме – на закупівлю дронів, які необхідні нашим військовим.

Зараз дивляться

– Слово Азовсталь із власної назви заводу перетворилося на загальну назву – символ мужності та сили духу всього українського народу. Ми присвячуємо цей проєкт найвизначнішим людям світу – воїнам ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю, – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гербом України розробив ювелірний дім SOVA.

За словами генеральної директорки ювелірного дому Людмили Сови, вони мали обмежену кількість матеріалу й прагнули якомога раціональніше використати кожен його грам.

– Паракорд був обраний невипадково, адже саме таким шнурком користуються наші військові. Він витримує до 250 кілограмів і ще більше акцентує увагу на ідеї сили в браслеті, – додала вона.

Перша партія налічує 10 тис. штук браслетів. Вартість одного – 1 500 грн. Придбати прикрасу можна на сайті United24, у мережі фірмових ювелірних магазинів чи на сайті azovstal.u24.gov.ua.

Варто зазначити, що користувачі мережі скаржаться на неможливість покупки браслетів онлайн. Так, в Instagram ювелірного дому SOVA пишуть, що проблеми з сайтом виникають через велике навантаження.