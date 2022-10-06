Фандрейзинговая платформа United24 запустила проект Азовсталь. Символ несокрушимости для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы — благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода Азовсталь.

Каждое украшение изготовлено из 5 граммов стали. Именно из такого сплава в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012-м – новый саркофаг для ЧАЭС.

Деньги с продажи браслетов пойдут на ВСУ, а именно — на закупку дронов, которые необходимы нашим военным.

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— Слово Азовсталь из собственного названия завода превратилось в общее название – символ мужества и силы духа всего украинского народа. Мы посвящаем этот проект выдающимся людям мира – воинам ВСУ, а также каждому украинцу, который защищает свою землю, — отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Дизайн браслетов – паракорд с выгравированным гербом Украины разработал ювелирный дом SOVA.

По словам генерального директора ювелирного дома Людмилы Совы, они имели ограниченное количество материала и стремились как можно рациональнее использовать каждый его грамм.

— Паракорд был выбран неслучайно, ведь именно таким шнурком пользуются наши военные. Он выдерживает до 250 килограммов и еще больше акцентирует внимание на идее силы в браслете, — добавила она.

Первая партия насчитывает 10 тыс. штук браслетов. Стоимость – 1 500 грн. Приобрести украшение можно на сайте United24, в сети фирменных ювелирных магазинов или на сайте azovstal.u24.gov.ua.

Стоит отметить, что пользователи сети жалуются на невозможность покупки браслетов онлайн. Так, в Instagram ювелирного дома SOVA пишут, что проблемы с сайтом возникают из-за большой нагрузки.