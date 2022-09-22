Увечері 21 вересня в Україну повернулося 215 воїнів, частина з яких – захисники Маріуполя, бійці полку Азов. Цей обмін полоненими став одним із найбільших з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Весь інтернет кишить фотографіями наших героїв, адже саме вони – символ незламності. Про полк Азов знають у всьому світі, оскільки він тривалий час тримав оборону Маріуполя. Те, що українські герої повернулися додому, викликало сльози у кожного з нас, і зірки шоу-бізнесу не є винятком.

Як українські селебриті відреагували на визволення героїв Маріуполя – в матеріалі.

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Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, зазначив, що знав, що українські воїни повернуться додому і вірив у це. Артист висловив подяку всім, хто причетний до обміну наших полонених, проте наголосив, що ми маємо звільнити всіх.

– Новина, від якої захоплює дух! Групу захисників Маріуполя, включаючи командирів, звільнено з російського полону. Командира Азова Редиса, заступника командира Калину востаннє я чув того дня, коли вони виходили з Азовсталі, – розповів музикант.

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік сказав, що ця новина викликала в нього сльози.

– Азовці вдома! До сліз. Слава Україні! Героям слава! – Написав шоумен.

Дружина Григорія Христина Решетнік зазначила, що можна зламати тіло, але не дух.

– Головне, що вони вдома. За вас переживала уся країна! Азов – сталь, – написала вона.

Співачка Наталія Могилевська поділилася відео, на якому показано перші хвилини повернення українських полонених додому.

– Герої вдома! Україні вдалося повернути 215 наших захисників та захисниць! – зауважила артистка.

Блогер Сабіна Мусіна оприлюднила момент спілкування командирів Азова із президентом Володимиром Зеленським. Також вона наголосила, що серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну.

Акторка Ольга Сумська наголосила, що це неймовірна новина.

– З поверненням, герої! – Написала вона.

Ведучий Руслан Сенічкін сказав, що повернення захисників Маріуполя – невимовне відчуття.

– Це щось за межами радості, – зазначив він.

Ведуча Леся Нікітюк наголосила, вірила і знала, що наші герої опиняться вдома.

– Із поверненням… Які новини. Вірила та знала! Слава героям, – написала артистка.

Ведучий Андрій Бєдняков зазначив, що відчуває неймовірну радість за тих, хто повернувся, а також за тих, хто на них чекав.

– Це кого треба було “зловити” на Харківщини, що захисники Маріуполя вже не в полоні. Гарні новини. Сім’ї дочекалися своїх. Я такий радий за родини, за дітей, що побачать батьків, за мам, які побачать дітей. Ні, я не плачу. Це просто щось потрапило у очі, – сказав Бєдняков.

Співачка Оля Цибульська зізналася, що вже багато разів переглянула відео, на якому наші захисники повертаються додому.

– Яке щастя, живі, вдома! Серце вискакує з грудей, я не уявляю, що відчувають вони, що відчувають їхні рідні та скільки щастя у нас у всіх у серці, і скільки болю залишилося у тих, хто ще чекає на своїх рідних. Я дуже вдячна всім, хто допоміг зробити цей обмін та повернути наших героїв. Нехай усі повернуться додому, – наголосила виконавиця.

Співачка Тіна Кароль зазначила, що від цієї новини в неї щемить у серці.

– Краш, ти вдома, Пташко, я йду на твій виступ. Хлопці… Неймовірні, – написала артистка.

Виконавиця Юлія Саніна залишила у новині про повернення полонених емодзі, що плачуть і серця.

– Повернули! – лаконічно написала співачка.

Варто зазначити, ще багато наших героїв перебуває в полоні РФ. Ми чекаємо на кожного додому!