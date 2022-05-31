В Україні хочуть заборонити частину російської музики. Однак для деяких виконавців із РФ можуть зробити виняток.

Відповідний законопроєкт №7273-д уже зареєстровано з 29 травня. Ідея від нардепів полягає у забороні публічного виконання чи відтворення музики, яку створив громадянин країни, яку Верховна Рада визнала агресором. Це стосується й тих виконавців, які вже не мають громадянства країни-агресора, але мали його з 1991 року.

Для цього пропонується скласти список виконавців, які виступають проти війни в Україні – творчість таких музикантів не буде заборонено. Щоб додати виконавця, потрібно звернутися до СБУ, а відповідати за видалення та додавання до списку буде РНБО.

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Законопроєкт також має на увазі й інші зміни: пропонується збільшити кількість україномовних пісень в ефірі радіо до 40%, а також збільшити кількість передач до 75% українською мовою.

Нардепи хочуть ударити по бізнесу музикантів із країни-агресора. Наприклад, пропонується заборонити гастролювати Україною.

Навіть для автобусів і таксі підготували зміни – пропонується заборона включення музики чи фільмів на весь салон, тільки якщо з цим не згодні всі пасажири.