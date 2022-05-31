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Музыка

В Украине хотят запретить российскую музыку, но с исключениями

31 мая 2022, 15:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

В Украине хотят запретить часть российской музыки. Однако для некоторых исполнителей из РФ могут сделать исключение.

Соответствующий законопроект №7273-д уже зарегистрирован с 29 мая. Идея от нардепов заключается в запрете публичного исполнения или воспроизведения музыки, которую создал гражданин страны, которую Верховная Рада признала агрессором. Это касается и тех исполнителей, которые уже не имеют гражданства страны-агрессора, но имели его с 1991 года.

Для этого предлагается составить список исполнителей, которые выступают против войны в Украине — творчество таких музыкантов не будет запрещено. Чтобы добавить исполнителя, нужно обратиться в СБУ, а отвечать за удаление и добавление в списки будет СНБО.

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Законопроект также подразумевает и другие изменения: предлагается увеличить количество украиноязычных песен в эфире радио до 40%, а также увеличить количество передач до 75% на украинском языке. 

Нардепы хотят ударить по бизнесу музыкантов из страны-агрессора. К примеру, предлагается запретить гастролировать по Украине.

Даже для автобусов и такси подготовили изменения — предлагается запрет на включение музыки или фильмов на весь салон, только если с этим не согласны все пассажиры.

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Теги
Війна в Україні, Музыка, Россия
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