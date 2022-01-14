Американська акторка Дженніфер Еністон поділилася відвертим фото та вразила природною красою.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила селфі, на якому позує у рушнику, ніби щойно вийшла із душу.

На фото Дженніфер постала без макіяжу. Акторка зазначила, що від вологої погоди її волосся стає пухнастим та неслухняним.

У коментарях шанувальники закидали Еністон компліментами. Вони відзначили, що у 52 роки зірка має чудовий вигляд без макіяжу. Селфі акторки набрало понад 2 млн лайків.

Натуральна красуня!

Маєш приголомшливий вигляд без макіяжу!

А мені подобається твоє природне волосся!

Це красиво.

Фантастична.

Дуже гарна без косметики!

Королева!

Найкрасивіша жінка на планеті, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що Дженніфер Еністон багато часу приділяє догляду за шкірою обличчя та тіла. Крім цього, акторка робила ринопластику та інші косметологічні процедури.

Раніше Дженніфер Еністон зізналася, що перестала спілкуватися з друзями, які не вакцинувалися від Covid-19.

Зірка назвала відмову від щеплення “ганьбою”. А також зазначила, що позиція людей, які не хочуть вакцинуватися, заснована на страху і пропаганді. Еністон додала, що всі мають чесно говорити, вакциновані вони чи ні, оскільки це моральний обов’язок кожної людини.