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Фото Персони

В рушнику після душа: Дженніфер Еністон показала обличчя без макіяжу

14 Січня 2022, 11:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Дженнифер Энистон
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Дженніфер Еністон поділилася відвертим фото та вразила природною красою.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила селфі, на якому позує у рушнику, ніби щойно вийшла із душу.

На фото Дженніфер постала без макіяжу. Акторка зазначила, що від вологої погоди її волосся стає пухнастим та неслухняним.

У коментарях шанувальники закидали Еністон компліментами. Вони відзначили, що у 52 роки зірка має чудовий вигляд без макіяжу. Селфі акторки набрало понад 2 млн лайків.

  • Натуральна красуня!
  • Маєш приголомшливий вигляд без макіяжу!
  • А мені подобається твоє природне волосся!
  • Це красиво.
  • Фантастична.
  • Дуже гарна без косметики!
  • Королева!
  • Найкрасивіша жінка на планеті, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що Дженніфер Еністон багато часу приділяє догляду за шкірою обличчя та тіла. Крім цього, акторка робила ринопластику та інші косметологічні процедури.

Раніше Дженніфер Еністон зізналася, що перестала спілкуватися з друзями, які не вакцинувалися від Covid-19.

Зірка назвала відмову від щеплення “ганьбою”. А також зазначила, що позиція людей, які не хочуть вакцинуватися, заснована на страху і пропаганді. Еністон додала, що всі мають чесно говорити, вакциновані вони чи ні, оскільки це моральний обов’язок кожної людини.

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