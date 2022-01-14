Американська акторка Дженніфер Еністон поділилася відвертим фото та вразила природною красою.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила селфі, на якому позує у рушнику, ніби щойно вийшла із душу.
На фото Дженніфер постала без макіяжу. Акторка зазначила, що від вологої погоди її волосся стає пухнастим та неслухняним.
У коментарях шанувальники закидали Еністон компліментами. Вони відзначили, що у 52 роки зірка має чудовий вигляд без макіяжу. Селфі акторки набрало понад 2 млн лайків.
- Натуральна красуня!
- Маєш приголомшливий вигляд без макіяжу!
- А мені подобається твоє природне волосся!
- Це красиво.
- Фантастична.
- Дуже гарна без косметики!
- Королева!
- Найкрасивіша жінка на планеті, – пишуть у коментарях.
Варто зазначити, що Дженніфер Еністон багато часу приділяє догляду за шкірою обличчя та тіла. Крім цього, акторка робила ринопластику та інші косметологічні процедури.
Раніше Дженніфер Еністон зізналася, що перестала спілкуватися з друзями, які не вакцинувалися від Covid-19.
Зірка назвала відмову від щеплення “ганьбою”. А також зазначила, що позиція людей, які не хочуть вакцинуватися, заснована на страху і пропаганді. Еністон додала, що всі мають чесно говорити, вакциновані вони чи ні, оскільки це моральний обов’язок кожної людини.