Українська співачка Наталія Могилевська поділилася відвертим фото та розповіла про страх старіння.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому позує у рушнику, ніби щойно вийшла із душу. На фото Могилевська дивиться у вікно, а в руках тримає дзеркало.

Співачка зізналася, що почала боятися старіння ще у 18-річному віці.

– Не доводьте себе до стану, коли ви продаєте квартиру для того, щоб змінити обличчя! Я спостерігаю, як по-різному люди навколо мене реагують на своє дорослішання. Деякі з подруг довели цей страх до панічного стану та готовності продати квартиру за можливість втратити обличчя, – розповіла співачка.

За словами Могилевської, секрет гарної зовнішності насамперед полягає у внутрішньому щасті та гармонії.

– Я думаю, що тут, як ніколи, може бути застосовано моє улюблене правило: Щаслива жінка некрасивою не буває. Отже, продаємо квартиру і їдемо в Індію в пошуках щастя і чорт з ним, з цією операцією! – додала Могилевська.

У коментарях шанувальники Наталії зазначили, що в 46 років співачка має прекрасний вигляд.