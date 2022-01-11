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Боюся старіти: Могилевська в рушнику заговорила про пластику

11 Січня 2022, 12:55
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Наталія Могилевська
Джерело: Наталя Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася відвертим фото та розповіла про страх старіння.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому позує у рушнику, ніби щойно вийшла із душу. На фото Могилевська дивиться у вікно, а в руках тримає дзеркало.

Співачка зізналася, що почала боятися старіння ще у 18-річному віці.

– Не доводьте себе до стану, коли ви продаєте квартиру для того, щоб змінити обличчя! Я спостерігаю, як по-різному люди навколо мене реагують на своє дорослішання. Деякі з подруг довели цей страх до панічного стану та готовності продати квартиру за можливість втратити обличчя, – розповіла співачка.

За словами Могилевської, секрет гарної зовнішності насамперед полягає у внутрішньому щасті та гармонії.

– Я думаю, що тут, як ніколи, може бути застосовано моє улюблене правило: Щаслива жінка некрасивою не буває. Отже, продаємо квартиру і їдемо в Індію в пошуках щастя і чорт з ним, з цією операцією! – додала Могилевська.

У коментарях шанувальники Наталії зазначили, що в 46 років співачка має прекрасний вигляд.

  • Наталочка, у вас дуже красиве і природне дорослішання. Хороша генетика і правильне ставлення до себе коханої. Я Вами милуюся і захоплююся.
  • Красуня, дуже круто зараз виглядаєш. У 100 разів крутіше, ніж 10 років тому.
  • Краса – це духовний стан душі! Ви прекрасні!
  • Наталочка, Ви, як завжди, красуня. Ви – приклад справжньої жіночності, таланту, справедливості.
  • Наталя, люблю і поважаю вас за вашу натуральність! Як же вона нас всіх прикрашає! – пишуть у коментарях.
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Наталя Могилевська
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