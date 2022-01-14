Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

В полотенце после душа: Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа

14 января 2022, 11:58
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Дженнифер Энистон
Источник: Depositphotos

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась откровенным фото и поразила естественной красотой.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала селфи, на котором позирует в полотенце, словно только что вышла из душа.

На фото Дженнифер предстала без макияжа. Актриса отметила, что от влажной погоды ее волосы становятся пушистыми и непослушными.

В комментариях поклонники забросали Энистон комплиментами. Они отметили, что в 52 года звезда прекрасно выглядит без макияжа. Селфи актрисы набрало более 2 млн. лайков.

  • Естественная красотка!
  • Потрясающе выглядишь без макияжа!
  • А мне нравится твои естественные волосы!
  • Это красиво.
  • Фантастическая.
  • Очень красивая без косметики!
  • Королева!
  • Самая красивая женщина на планете, – пишут в комментариях.

Стоит отметить, что Дженнифер Энистон много времени уделяет уходу за кожей лица и тела. Кроме этого, актриса делала ринопластику и другие косметологические процедуры.

Ранее Дженнифер Энистон призналась, что перестала общаться с друзьями, которые не вакцинировались от Covid-19.

Звезда назвала отказ от прививки “позором”. А также отметила, что позиция нежелающих вакцинироваться основана на страхе и пропаганде. Энистон добавила, что все должны честно говорить, вакцинированы они или нет, поскольку это нравственный долг каждого человека.

Читайте также:
Наталія МогилевськаБоюсь стареть: Могилевская в полотенце заговорила о пластике

Теги
Дженіфер Еністон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка