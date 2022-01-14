Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась откровенным фото и поразила естественной красотой.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала селфи, на котором позирует в полотенце, словно только что вышла из душа.
На фото Дженнифер предстала без макияжа. Актриса отметила, что от влажной погоды ее волосы становятся пушистыми и непослушными.
В комментариях поклонники забросали Энистон комплиментами. Они отметили, что в 52 года звезда прекрасно выглядит без макияжа. Селфи актрисы набрало более 2 млн. лайков.
- Естественная красотка!
- Потрясающе выглядишь без макияжа!
- А мне нравится твои естественные волосы!
- Это красиво.
- Фантастическая.
- Очень красивая без косметики!
- Королева!
- Самая красивая женщина на планете, – пишут в комментариях.
Стоит отметить, что Дженнифер Энистон много времени уделяет уходу за кожей лица и тела. Кроме этого, актриса делала ринопластику и другие косметологические процедуры.
Ранее Дженнифер Энистон призналась, что перестала общаться с друзьями, которые не вакцинировались от Covid-19.
Звезда назвала отказ от прививки “позором”. А также отметила, что позиция нежелающих вакцинироваться основана на страхе и пропаганде. Энистон добавила, что все должны честно говорить, вакцинированы они или нет, поскольку это нравственный долг каждого человека.