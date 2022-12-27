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В обіймах на тлі Праги: Білик заінтригувала неоднозначним відео з Коляденком

27 Грудня 2022, 12:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ирина Билык
Джерело: Ірина Білик

Співачка Ірина Білик заінтригувала фанатів відео з екскоханим, шоуменом Дмитром Коляденком.

У TikTok артистка оприлюднила ролик, знятий в Празі. У ньому колишні закохані постали на тлі зимового міста під різдвяну пісню It’s Beginning to look a lot like Christmas.

Примітно те, що у Ірини в руках букетик троянд, а Дмитро її обіймає.

Зараз дивляться
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Користувачі мережі гадають, невже екскохані знову разом. Багато хто також задається запитанням – як Коляденко виїхав за кордон, оскільки в Україні війна.

  • Коли все настільки погано, що доводиться повернутися до колишнього.
  • Як він опинився в Празі? Для всіх різний закон?
  • Ну і як він виїхав?
  • Мені здається, що він єдиний чоловік, який любить Іру за те, яка вона є.
  • Одне запитання – як він виїхав за кордон? Призовного віку, а в минулому ще й танкіст.
  • Він любить її все своє життя.
  • Стара любов не іржавіє. – Пишуть користувачі мережі.

У свою чергу додамо, що швидше за все Коляденко виїхав по роботі, оскільки в Празі у нього заплановано новорічне шоу.

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