Співачка Ірина Білик заінтригувала фанатів відео з екскоханим, шоуменом Дмитром Коляденком.

У TikTok артистка оприлюднила ролик, знятий в Празі. У ньому колишні закохані постали на тлі зимового міста під різдвяну пісню It’s Beginning to look a lot like Christmas.

Примітно те, що у Ірини в руках букетик троянд, а Дмитро її обіймає.

Користувачі мережі гадають, невже екскохані знову разом. Багато хто також задається запитанням – як Коляденко виїхав за кордон, оскільки в Україні війна.

Коли все настільки погано, що доводиться повернутися до колишнього.

Як він опинився в Празі? Для всіх різний закон?

Ну і як він виїхав?

Мені здається, що він єдиний чоловік, який любить Іру за те, яка вона є.

Одне запитання – як він виїхав за кордон? Призовного віку, а в минулому ще й танкіст.

Він любить її все своє життя.

Стара любов не іржавіє. – Пишуть користувачі мережі.

У свою чергу додамо, що швидше за все Коляденко виїхав по роботі, оскільки в Празі у нього заплановано новорічне шоу.