Співачка Ірина Білик невтішно висловилася про чоловіка Наташі Корольової. Вона це зробила під час свого благодійного концерту в Маямі.

Ведучий Анатолій Анатоліч показав відео, на якому постала співачка Ірина Білик та мама Наташі Корольової. Найбільше Анатоліч оцінив, що сказала Білик мамі виконавиці, яка мовчить про війну в рідній країні.

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– Корольова про війну мовчить, а Тарзан підтримує Путіна та армію Росії… Так от, що могла сказати Ірина Білик мамі Наташі Корольової, яка, до речі, на сцені у синьо-жовтому вбранні, – зазначив Анатолій.

Він прикріпив відео, на якому Тарзан виправдовує дії російських окупантів у Бучі, а після – що Білик сказала при всіх його тещі.

– Моя чарівна, незважаючи на те, що ваш зять виявився ла**ом, – зазначила Білик.

У цей момент зал аплодував їй, а мама Корольової навіть не чинила опір, очевидно, вона й сама це розуміє.

– Ось така у нас чудова Ірина Білик. Виступає, збирає гроші та каже правду. Це круто, – підсумував Анатоліч.

Зазначимо, що Наташа Корольова народилася у Києві, проте ще з 1990-х років проживає в РФ.