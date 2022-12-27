Певица Ирина Билык заинтриговала фанатов видео с экс-возлюбленным, шоуменом Дмитрием Коляденко.
В TikTok артистка обнародовала ролик, снятый в Праге. В нем бывшие влюбленные предстали на фоне зимнего города под рождественскую песню It’s Beginning to Look a Lot like Christmas.
Примечательно то, что у Ирины в руках букетик роз, а Дмитрий ее обнимает.
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Пользователи сети гадают, неужели экс-возлюбленные снова вместе. Многие также задаются вопросом — как Коляденко выехал за границу, поскольку в Украине война.
- Когда все настолько плохо, что приходится вернуться к бывшему.
- Как он оказался в Праге? Для всех разный закон?
- Ну и как он выехал?
- Мне кажется, что он единственный мужчина, который любит Иру за то, какая она есть.
- Один вопрос — как он выехал за границу? Призывного возраста, а в прошлом еще и танкист.
- Он любит ее всю свою жизнь.
- Старая любовь не ржавеет. — Пишут пользователи сети.
В свою очередь добавим, что скорее всего Коляденко выехал по работе, поскольку в Праге у него запланировано новогоднее шоу.