Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

В объятиях на фоне Праги: Билык заинтриговала неоднозначным видео с Коляденко

27 декабря 2022, 12:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ирина Билык
Источник: Ирина Билык

Певица Ирина Билык заинтриговала фанатов видео с экс-возлюбленным, шоуменом Дмитрием Коляденко.

В TikTok артистка обнародовала ролик, снятый в Праге. В нем бывшие влюбленные предстали на фоне зимнего города под рождественскую песню It’s Beginning to Look a Lot like Christmas.

Примечательно то, что у Ирины в руках букетик роз, а Дмитрий ее обнимает.

Сейчас смотрят
@irina_bilyk @Di Ko #merrychristmas #christmas #christmastiktok #irynabilyk #дмитроколяденко #іринабілик #jinglebells #jinglebellsrock #намтребаврекомендаціїпотрапити #хочуврекомендації????????❤️ #требаврек #хочуврекомендації #негайноврек #рекомендації???????? #рекомендації❤️❤️ #рек #рекомендаційний_тренд #recommendations #рекмендації #негайновтренди ♬ It’s Beginning to Look a Lot like Christmas — Michael Bublé

Пользователи сети гадают, неужели экс-возлюбленные снова вместе. Многие также задаются вопросом — как Коляденко выехал за границу, поскольку в Украине война.

  • Когда все настолько плохо, что приходится вернуться к бывшему.
  • Как он оказался в Праге? Для всех разный закон?
  • Ну и как он выехал?
  • Мне кажется, что он единственный мужчина, который любит Иру за то, какая она есть.
  • Один вопрос — как он выехал за границу? Призывного возраста, а в прошлом еще и танкист.
  • Он любит ее всю свою жизнь.
  • Старая любовь не ржавеет. — Пишут пользователи сети.

В свою очередь добавим, что скорее всего Коляденко выехал по работе, поскольку в Праге у него запланировано новогоднее шоу.

Читайте также:
Ірина БіликВаш зять го**о: Ирина Билык со сцены нелестно высказалась о муже Наташи Королевой

Теги
Ирина Билык Прага
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь