Певица Ирина Билык заинтриговала фанатов видео с экс-возлюбленным, шоуменом Дмитрием Коляденко.

В TikTok артистка обнародовала ролик, снятый в Праге. В нем бывшие влюбленные предстали на фоне зимнего города под рождественскую песню It’s Beginning to Look a Lot like Christmas.

Примечательно то, что у Ирины в руках букетик роз, а Дмитрий ее обнимает.

Пользователи сети гадают, неужели экс-возлюбленные снова вместе. Многие также задаются вопросом — как Коляденко выехал за границу, поскольку в Украине война.

Когда все настолько плохо, что приходится вернуться к бывшему.

Как он оказался в Праге? Для всех разный закон?

Ну и как он выехал?

Мне кажется, что он единственный мужчина, который любит Иру за то, какая она есть.

Один вопрос — как он выехал за границу? Призывного возраста, а в прошлом еще и танкист.

Он любит ее всю свою жизнь.

Старая любовь не ржавеет. — Пишут пользователи сети.

В свою очередь добавим, что скорее всего Коляденко выехал по работе, поскольку в Праге у него запланировано новогоднее шоу.